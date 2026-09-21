Netanyahu’nun partisinden “Fly & Vote” girişimine itiraz

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde, yurt dışında yaşayan İsraillilerin oy kullanmak amacıyla ülkeye dönmesini kolaylaştıran girişim tartışma konusu oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, yurt dışındaki İsraillilerin seçim günü İsrail'e ulaşmasına yardımcı olan “Fly & Vote” girişiminin engellenmesi talebiyle Merkez Seçim Komitesi'ne başvurdu.

Likud'dan “Fly & Vote” başvurusu

Likud, başvurusunda “Fly & Vote” girişimini yasa dışı ve yabancı kaynaklı bir operasyon olarak nitelendirdi. Parti, uygulamanın seçimlerin güvenilirliğine zarar verebileceğini savunuyor.

ABD merkezli Amerika-İsrail Demokrasi Koalisyonu tarafından 2023'te oluşturulan “Fly & Vote” ise kendisini İsrail'in demokratik temellerini güçlendirmeyi amaçlayan bir girişim olarak tanımlıyor. Girişim, yurt dışında yaşayan İsraillilerin uygun uçuş seçeneklerini bulmasına ve ülkeye dönüş sürecindeki bazı lojistik işlemlere destek sağlıyor. Organizasyon ayrıca ticari uçuşlarda uygun fiyatlı seçenekleri ve grup indirimlerini araştırdığını belirtiyor.

On binlerce İsrailli dönüş için hazırlanıyor

“Fly & Vote” tarafından yapılan açıklamaya göre 35 binden fazla İsrailli girişime kayıt yaptırdı. Organizasyonun iç araştırmalarında ise 50 binden fazla kişinin seçimlerde oy kullanmak üzere İsrail'e dönmeyi planladığı ifade ediliyor. Likud ise girişimin arkasındaki koalisyonun, ABD kaynaklı bağışları İsrail'deki protesto gruplarına aktarmak amacıyla oluşturulmuş siyasi bir yapı olduğunu iddia ediyor. Parti ayrıca koalisyonun muhalefetteki Demokratlar Partisi ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Bu iddialar Likud'a ait.

İsrailliler yurt dışında oy kullanamıyor

İsrail'de yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanmasına yönelik imkanlar oldukça sınırlı. Mevcut uygulamada diplomatlar ve belirli resmi görevliler dışında yurt dışındaki İsrailliler seçimlerde oy kullanabilmek için ülkeye dönmek zorunda. Bu nedenle yurt dışında yaşayan seçmenlerin seçim günü öncesinde İsrail'e ulaşması, oy kullanabilmeleri açısından önem taşıyor.

İsrail'de yurt dışında yaşayan vatandaşların sayısının yaklaşık 600 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu kesimin seçim döneminde ülkeye dönüşü, özellikle siyasi rekabetin yakın olduğu bir ortamda dikkat çekiyor.

Seçim öncesi tartışma büyüyor

Likud'un başvurusu, yurt dışında yaşayan İsraillilerin seçimlere katılımını kolaylaştırmaya yönelik girişimlerle ilgili tartışmayı seçim gündeminin önemli başlıklarından biri haline getirdi. Likud girişimin durdurulmasını isterken, “Fly & Vote” tarafı ise yurt dışında yaşayan İsraillilerin seçimlerde oy kullanabilmesi için ulaşım ve organizasyon konusunda destek sağladığını belirtiyor.

İsrail'deki seçim sistemi nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanabilmek için ülkeye dönmesi gerektiğinden, tartışmanın odağında seçim günü öncesindeki ulaşım imkanları bulunuyor.