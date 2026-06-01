Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'un Dahiye bölgesinde yeniden zorunlu göç başladı

17 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından evlerine dönen Dahiye sakinleri, Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası yeniden bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Yüz binlerce kişinin yaşadığı Dahiye'nin ana çıkış noktalarında yoğun araç trafiği oluşurken, çok sayıda aile başkentte nispeten daha güvenli olduğu düşünülen bölgelere yöneldi.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılar kapsamında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye yoğun hava saldırıları düzenlemiş, bölge sakinleri bu süreçte evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail'in hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi; Hureyk, Burc el-Baracne, Gubeyri ve El-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri pazar yerlerinin yanı sıra Filistin mülteci kampları Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.