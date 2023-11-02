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Netanyahu'nun sözcüsünün canlı yayında dili sürçtü

CNN International yayınına katılan İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, “İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor” dedi. Heinrich hemen sözünü düzeltsene de sosyal medyada “Freudyen dil sürçmesi” yorumları yapıldı.

Haber Merkezi
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Netanyahu'nun sözcüsünün canlı yayında dili sürçtü
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Hamas’ın 7 Ekim’deki sızma operasyonuyla başlayan İsrail-Filistin savaşında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail’in yoğun bombardımanı altındaki Gazze’de can kaybı 9 bini aşmış durumda.

Bu şartlar altında İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, CNN International yayınında ülkesinin sivillerini hedef almadığını söylemek isterken “İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor” şeklinde konuştu. Kısa süre sonra sözlerini düzelten Heinrich, İsrail ordusunun teröristleri hedef aldığını öne sürdü.

Heinrich sözlerini düzeltse de sosyal medyada gündem oldu. Heinrich’in sözleri “Freudyen dil sürçmesi” olarak yorumlandı.

Psikanalizin kurucusu Freud’a göre dil sürçmesi göre dil sürçmesi, davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi anlamına geliyor.

 