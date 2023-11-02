Netanyahu'nun sözcüsünün canlı yayında dili sürçtü

Hamas’ın 7 Ekim’deki sızma operasyonuyla başlayan İsrail-Filistin savaşında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail’in yoğun bombardımanı altındaki Gazze’de can kaybı 9 bini aşmış durumda.

Bu şartlar altında İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, CNN International yayınında ülkesinin sivillerini hedef almadığını söylemek isterken “İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor” şeklinde konuştu. Kısa süre sonra sözlerini düzelten Heinrich, İsrail ordusunun teröristleri hedef aldığını öne sürdü.

Freudian slip?



Israeli Prime Minister spokesperson Tal Heinrich says “Israel is not targeting anyone but civilians” before correcting herself saying “but terrorists”. pic.twitter.com/YGj30P1AM1 — Clash Report (@clashreport) November 1, 2023

Heinrich sözlerini düzeltse de sosyal medyada gündem oldu. Heinrich’in sözleri “Freudyen dil sürçmesi” olarak yorumlandı.

Psikanalizin kurucusu Freud’a göre dil sürçmesi göre dil sürçmesi, davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi anlamına geliyor.