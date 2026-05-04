  Netanyahu'nun yolsuzluk davası, başlamasına saatler kala ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk davası, başlamasına saatler kala ertelendi

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşmasının başlamasına saatler kala ertelendiği bildirildi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davası, başlamasına saatler kala ertelendi
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma, savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı.

Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın gece saatlerinde ilettiği talep üzerine bugünkü duruşma ertelendi.

Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Yolsuzluk davalarından yargılanması süren Netanyahu'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 yolsuzluk davasından sonuncusu 28 Nisan'da olmak üzere 81 kez hakim karşısına çıktı.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

