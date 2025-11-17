Netanyahu’nun yolsuzluk duruşması iptal edildi
Tel Aviv’deki Merkezi Mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunu, ‘güvenlik gerekçeleri’ ileri sürmesi üzerine erteleme kararı aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunun iptal edildiği bildirildi.
Netanyahu’nun savcılığa ‘gizli materyaller’ içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği kaydedildi.
