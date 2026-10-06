Netanyahu'ya hem anket hem ceza darbesi: İsrail siyasetinde sıcak saatler

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İsrail'in önde gelen yayın kuruluşlarından Kanal 12 tarafından paylaşılan araştırma verilerine göre, muhalefet bloğunda yer alan siyasi yapılar toplamda 54 sandalyelik güce ulaştı. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki iktidar ortakları ise 49 sandalyede kaldı. Siyasi partilerin oy dağılımı incelendiğinde; Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye kazanarak listenin ilk sırasına yerleşti. İktidardaki Likud Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci sıraya geriledi.

Diğer aktörlerin sandalye sayıları ve baraj altı kalanlar

Meclisteki güç dengelerinde Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 13, Yair Golan başkanlığındaki Demokratlar 9 sandalye elde etti. İktidar bloku cephesinde yer alan Itamar Ben-Gvir yönetimindeki Yahudi Gücü Partisi ile Aryeh Deri liderliğindeki Şas Partisi 7'şer sandalyeye ulaştı. Bezalel Smotrich önderliğindeki Dini Siyonizm ve Zehut Ortak Listesi ise 6 sandalye kazandı. Ofer Winter liderliğindeki "Amcha Yisrael" partisi ise son dönemde yapılan değerlendirmelerde ikinci kez baraj sınırını geçemedi.

Arap seçmenleri temsil eden yapılarda son durum

Sami Ebu Şehade'nin adaylık sürecinden çekilmesiyle birlikte hareketlenen kulislerde Ortak Liste oy potansiyelini yükselterek 8 sandalyeye ulaştı. Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ise meclisteki 5 sandalyelik varlığını korumayı başardı.

Seçim kurulundan propaganda cezası kararı

Siyasi hareketliliğin sürdüğü ülkede Merkez Seçim Kurulu, 4 Ekim tarihindeki oturumunda dikkat çeken bir karara imza attı. Mevzuat gereği yasak olmasına karşın askeri personeli seçim çalışmalarına dahil ettiği tespit edilen Başbakan Netanyahu'ya 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) tutarında idari para cezası kesildi.

Siyasi süreç ve hukuki tablonun arka planı

Ülkede 61. meclisin 17 Temmuz günü feshini tamamlamasıyla resmiyet kazanan erken seçim takviminde oy verme günü 27 Ekim olarak belirlenmişti. Aralık 2022 döneminden bu yana görevde bulunan yönetim, bir yandan yolsuzluk iddiaları bir yandan da Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze Şeridi'ndeki eylemler nedeniyle çıkardığı tutuklama kararıyla süreç yürütüyor. Mevcut veriler ışığında, 61 kişilik çoğunluk şartı sebebiyle iki bloğun da tek başına iktidar kuracak sayıya ulaşamadığı tespit ediliyor.