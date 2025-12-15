Netanyahu'ya soğuk duş! Mahkeme görevden alma kararını iptal etti

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Yüksek Mahkeme hükümetin Başsavcı’nın görevden alınmasına ilişkin kararını incelemeye aldı. Yedi yargıçtan oluşan genişletilmiş heyet, sürecin usule uygun yürütülmediği sonucuna vardı.

Görevden alma sürecine usul eleştirisi

Mahkeme kararında, Başsavcı Baharav-Miara’nın görevden alınmasının somut verilere ve hukuki dayanaklara dayanmadığı, ilgili meslek kuruluşlarıyla gerekli istişarelerin yapılmadığı ve sürecin aceleyle yürütüldüğü belirtildi. Bu nedenle hükümet kararının geçersiz olduğuna hükmedildi.

Hükümetten mahkemeye tepki

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Yüksek Mahkeme’nin kararına sert tepki göstererek mahkemeyi hükümete karşı tutum almakla suçladı. Levin, hiçbir ülkede bir mahkemenin hükümetin güvenini kaybetmiş ve tüm bakanların oybirliğiyle görevden alınmasına karar verdiği bir hukuk danışmanını hükümete zorla dayatamayacağını savundu.

İsrail kabinesi, ağustos ayı başında Başbakan Netanyahu liderliğinde, hükümetle görüş ayrılıkları yaşayan Başsavcı Baharav-Miara’nın görevden alınmasını onaylamıştı. Yüksek Mahkeme ise daha önce bu karara ilişkin olarak yürütmeyi durduran ihtiyati tedbir kararı almıştı.