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Netanyahu'ya suikast planı iddiası: Gözaltına alınan şüphelinin daha önce Türkiye'de yaşadığı...

İsrail, Başbakan Netanyahu ile 2 bakana yönelik İran destekli suikast planına karıştığı iddiasıyla 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin daha önce Türkiye'de yaşadığı ve Türkiye’deki bağlantılarının İran’a girmesine yardımcı olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Netanyahu'ya suikast planı iddiası: Gözaltına alınan şüphelinin daha önce Türkiye'de yaşadığı...
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İsrail güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, bir İsrail vatandaşının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Shin Bet Başkanı Ronen Bar’a yönelik İran tarafından hazırlanan suikast planına karıştığı şüphesiyle geçtiğimiz ay gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail basını, şüphelinin kimliğini 73 yaşındaki iş adamı Moti Maman olarak açıkladı.

İsrail polisi ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet’in ortak iddiasına göre şüpheli, iki kez kaçak olarak İran’a giriş yaptı ve verilen “görevleri” yerine getirmesi için ödeme aldı. İddiaya göre, İranlı ajanlarla toplantı yapan şahsın, daha önce Türkiye'de yaşadığı ve Türkiye’deki bağlantılarının İran’a girmesine yardımcı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, mayıs ayında İranlı bir yetkiliyle görüşen şüpheliden belirli noktalara para ya da silah gönderilmesi, İsrail'deki önemli yerlerin fotoğrafını çekerek İranlı yetkililere göndermesi, İsrail vatandaşlarını tehdit etmesi gibi eylemlerde bulunması talep edildi. İsrail vatandaşının söz konusu hizmetler karşılığında 1 milyon dolar avans talep ettiği ancak talebinin reddedildiği ve toplantılara katıldığı için 5 bin Euro aldığı ifade edildi.

 

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