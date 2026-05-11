Netenyahu'dan dikkat çeken ABD önerisi: ' İsrail'e mali ve askeri yardımlarını sonlandırma zamanı geldi'

Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programında Major Garrett'e mülakat verdi.

ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonucu İran’ın şu an “en zayıf halinde” olduğunu ileri süren Netanyahu, İran’ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisini yok ettiklerini ifade etti.

Netanyahu, İran’daki mevcut yönetimin öncekilere kıyasla güçlü olmadığını öne sürerek, ABD ile birlikte İran üzerinde, özellikle Hürmüz Boğazı’na uygulanan deniz ablukası ile baskı ve kontrolü sürdürdüklerini belirtti.

Çin’in İran’a destek verip vermediği ile ilgili bir soruya Netanyahu, "Çin, füze üretimine belirli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi. Ama bundan fazlasını söyleyemem." diye yanıt verdi.

Netanyahu, İsrail’in Lübnan’a saldırılarına ilişkin, Hizbullah’ın savaştan önce 150 bin füze ve roketi olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 90’ını imha ettiklerini ileri sürdü. Netanyahu, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerden ayrı olarak "Hizbullah'a karşı mücadele"nin süreceğini ifade etti.

ABD kamuoyunda son yıllarda İsrail’e olan desteğin giderek azalması hakkında da Netanyahu, bunun kendi yönetiminin politikalarıyla ilgisi olmadığını savundu, başka ülkeleri suçladı.

Netanyahu, “Size ne olduğunu anlatayım. Birkaç ülke, Amerikan halkının İsrail'e olan sempatisini kırmak, Amerikan-İsrail ittifakını bozmak için, sahte adreslerle bot çiftlikleri kullanarak sosyal medyayı manipüle etti, çünkü bunun kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyorlar.” diye konuştu.

ABD’nin İsrail’e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve “askeri işbirliğinin mali bileşenini” sıfıra indirmek istediklerini de dile getiren Netanyahu, “Bizim ekonomimiz patlama yaşıyor. Üç yıllık savaştan sonra paramız son 50 yılda, belki de daha uzun süredir hiç olmadığı kadar güçlü.” dedi.

Netanyahu, İsrail’in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu ifade ederek, “Bence artık zaman içinde, üzerinde anlaşılmış bir programla, Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi.” açıklamasında bulundu.