Netflix’i 11 milyon dolar dolandıran yönetmen suçlu bulundu

Keanu Reeves'in başrolünde olduğu 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Erik Rinsch, aralarında beş Rolls-Royce ve bir Ferrari'nin de bulunduğu lüks eşyalara para harcamak için Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Oksijen'in haberine göre Rinsch, geçen perşembe günü dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere çok sayıda suçdan mahkum edildi.

Rinsch'in avukatı Benjamin Zeman konuya dair yaptığı açıklamada, kararın yanlış olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Zeman, "Bu karar, dünyanın en büyük medya şirketlerinden biriyle sözleşmesel ve yaratıcı anlaşmazlık yaşayan sanatçılar için tehlikeli bir emsal oluşturabilir; bu tür ihtilafların federal düzeyde dolandırıcılık suçlamalarına dönüşmesinin yolunu açabilir" dedi.

Nevresimlere 295 bin dolar harcadığı iddia edildi

Rinsch'in White Horse (daha sonra Conquest olarak yeniden adlandırıldı) adlı bilim kurgu dizisini tamamlamak için Netflix'ten 11 milyon dolar aldığı, bu paranın yarısından fazlasını bir dizi yatırım yaparak kaybettiği iddia edilmişti.

Paranın bir bölümünü kripto para birimine yatırdığı belirtilen Rinsch'in, Rolls-Royce ve Ferrari'nin yanı sıra 652 bin dolarlık saat ve kıyafet, 638 bin dolarlık yatak, 295 bin dolarlık nevresim satın aldığı ileri sürülmüştü.

Rinch'in 1,8 milyonluk kredi kartı borcunu ödediği de söylenmişti.

Yönetmenin ceza duruşması nisan ayında yapılacak ve kaç yıl hapis ya da para cezası aldığı açıklanacak.