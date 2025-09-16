  1. Ekonomim
Popüler 2022 Netflix belgeseli The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) konusu olan İsrailli dolandırıcı Simon Leviev, Gürcistan’da tutuklandı. Yetkililer, Leviev’in Batum havaalanına geldikten sonra Interpol talebi üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

Netflix'in “Tinder Avcısı” Simon Leviev, Gürcistan’da tutuklandı
Netflix belgeseli The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) konusu olan İsrailli dolandırıcı Simon Leviev, Gürcistan’da gözaltına alındı. 

Asıl adı Shimon Yehuda Hayut olan Leviev'in gözaltına alınma nedeni ise bilinmiyor. İsrail medyası Walla’ya konuşan avukatı, “Bu sabah kendisiyle gözaltına alındıktan sonra konuştum ama nedeni hâlâ anlamış değiliz. Dünyada serbestçe seyahat ediyordu” dedi.

Yetkililer, Leviev’in Batum havaalanına geldikten sonra Interpol talebi üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

Georgia Today'in haberine göre, 34 yaşındaki Leviev, Tinder üzerinden kendisini zengin bir elmas imparatoru varisi olarak tanıtarak kadınları milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Netflix'teki belgeselde, Leviev’in özel jetler ve lüks tatillerle kadınların güvenini kazandığı, ardından “düşmanlarından kaçıyor” bahanesiyle büyük meblağlarda para istediği anlatılmıştı.

Leviev’in geçmişteki suç kayıtları da bulunuyor. 2019 yılında dört kez dolandırıcılıktan suçlu bulunmuş ve 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak sadece beş ay hapis yatmıştı.

Belgeselde hikayelerini paylaşan mağdur kadınlar, Leviev’e ciddi miktarda para verdiklerini anlatmıştı. Cecilie Fjellhøy adlı kadın, Leviev’e ilişkileri boyunca 270 bin dolar verdiğini açıklamıştı. 

Leviev suçlamaları reddetmiş ve fiziksel ya da duygusal olarak kimseye zarar vermediğini iddia etmişti ancak eski kız arkadaşlarından Kate Konlin, Leviev’in kendisine hem duygusal hem fiziksel olarak zarar verdiğini öne sürmüştü. 

The Tinder Swindler, 2022 yılında Netflix’te 90 ülkede en çok izlenen belgesel olmuştu.

