Netflix'te yeniden yapılanmaya gidildi

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Deniz Güldağ

Yaklaşık 10 yıldır Netflix'te görev yapan ve 2023'ten bu yana şirketin film ve dizi içeriklerini yöneten Bela Bajaria, görevinden ayrılıyor. Daha önce Disney ve Fox'ta üst düzey yöneticilik yapan Peter Rice, 26 Ekim'de yeni görevine başlayacak. Netflix, değişikliği dün kamuoyuna duyurdu.

Duyuru, şirketin yaklaşık 1.000 çalışanını, yani toplam iş gücünün yüzde 6'sını işten çıkaracağını açıklamasından bir gün sonra geldi. Bu karar, Netflix'in son dört yıldaki en büyük işten çıkarması oldu.

İzleyici etkileşimindeki yavaşlama ve yatırımcı baskısıyla karşı karşıya olan şirketin hisseleri, son bir yılda yüzde 40 değer kaybetti.