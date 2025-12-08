Netflix'ten abonelerine HBO bilgilendirmesi: İçerikler birleşecek mi, neler değişecek?

Medya sektörünün geleceğini belirleme potansiyeli taşıyan bir anlaşmayla Warner Bros.'u ve ona bağlı HBO Max ve HBO'yu satın alan Netflix, mevcut abonelerine çok konuşulan anlaşmayla ilgili bir bilgilendirme maili yolladı.

Netflix ayrıca satın almayla birlikte fiyatların artıp atmayacağı, iki platformun tamamen birleşip birleşmeyeceği gibi soruları, "Şu an için hiçbir şey değişmiyor. Her iki yayın hizmeti de ayrı ayrı faaliyet göstermeye devam edecek" diye yanıtladı.

Netflix'in abonelerine gönderdiği mail şu şekilde:

"Kısa bir süre önce Netflix'in Warner Bros.'u, film ve televizyon stüdyolarını ve beraberinde HBO Max ile HBO'yu satın alacağını duyurduk. Bu satın alma, lider konumdaki eğlence hizmetimizi Warner Bros.'un efsanevi hikâyeleri ile birleştirerek Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones ve DC Evreni'nin yanı sıra; Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton ve K-Pop İblis Avcıları gibi dünyanın en sevilen yapımlarını aynı platformda buluşturacak."

Neler değişiyor?

"Şu an için hiçbir şey değişmiyor. Her iki yayın hizmeti de ayrı ayrı faaliyet göstermeye devam edecek. Anlaşma tamamlanmadan önce, düzenleyici kurumların ve hissedarların onayları da dâhil olmak üzere tamamlamamız gereken adımlar var.

Paylaşacak daha çok şeyimiz olduğunda sizi bilgilendireceğiz. Bu süreç devam ederken, mevcut üyelik planınız kapsamında istediğiniz zaman, istediğiniz kadar izlemenin keyfini sürmeye devam edebilirsiniz."