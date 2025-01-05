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New Orleans saldırısı: ABD ve Avrupa'da daha önce görülmemiş bir patlayıcı bileşimi ortaya çıktı

ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Shamsud-Din Jabbar’ın ABD ve Avrupa’da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle patlayıcı ürettiği belirtildi.

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New Orleans saldırısı: ABD ve Avrupa'da daha önce görülmemiş bir patlayıcı bileşimi ortaya çıktı
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ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yılbaşı gecesi pikapla kalabalığın arasına dalan Shamsud-Din Jabbar’ın saldırıda kullanmak üzere nadir bir bileşimle el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladığı ortaya çıktı.

ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Jabbar’ın hazırladığı EYP’lerin ABD ve Avrupa’da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle hazırlandığı ifade edildi. Haberlerde, saldırıda patlamayan EYP’lerin daha önce ABD ya da Avrupa’da hiçbir terör saldırısında kullanılmamış bir patlayıcı bileşimiyle oluşturulduğu belirtilerek, Jabbar’ın patlayıcı bileşimi nasıl öğrendiği ve bunu nasıl oluşturduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.

Jabbar, yılbaşı gecesi kiraladığı pikapla Bourbon Caddesi’nde eğlenen kalabalığın arasına dalmış, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Jabbar’ın söz konusu bölgede çeşitli noktala patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıkmış, bombalar etkisiz hale getirilmişti. Jabbar’ın evinde yapılan aramada federal yetkililer, garajdaki EYP yapımında kullanıldığına inanılan tehlikeli maddeler bulmuştu.

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