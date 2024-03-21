New York Başsavcısı, Trump'ın mal varlığına el koymak için harekete geçebilir

New York Başsavcılığı avukatları, Donald Trump'ın ticari dolandırıcılıktan aldığı cezaya bakan eyalet Temyiz Mahkemesi'ne bir mektup yazarak, eski başkanın yüklü para cezasını karşılamak için teminat gösteremeyeceği yönündeki iddialarını dikkate almamaları gerektiğini belirtti.

Başsavcı Letitia James, Trump'ın Pazartesi gününden itibaren mal varlığına el konulması için harekete geçebilir. Pazartesi, Trump'ın temyiz sürecinde dolandırıcılık cezasını karşılamak üzere talep edilen 454 milyon dolarlık teminatı elde etmek için son tarihi.

Mektubun ulaşmasından kısa bir süre sonra Trump'ın seçim kampanyası, New York'taki mülklerini kaybedebileceği uyarısında bulunarak bir milyon destekçisinden bağış istedi.

New York Post gazetesi Çarşamba günü Trump'ın arkadaşlarına dayandırdığı haberinde, "Pazartesi günkü sürenin geçmesine izin verebileceğini ve Trump Tower'ı takip etmek de dahil olmak üzere harekete geçmeyi James'e bırakabileceğini ve gökdelendeki altın yürüyen merdivenden indikten sonra Beyaz Saray için ilk adaylığını açıklayabileceğini" bildirdi.

Trump'ın avukatları iki gün önce, 30 kefalet şirketinin Trump'ı geri çevirmesinin ardından, temyiz başvurusu sırasında aleyhindeki 454 milyon dolarlık dolandırıcılık kararının tamamını kapsayan bir teminat göndermenin "pratikte imkansız" olduğunu söyledi.

James'in ofisi, kıdemli başsavcı yardımcısı Dennis Fan tarafından gönderilen mektupta, Trump'ın iddiasının zamanlaması ve niteliğine ilişkin şüphelerini dile getirdi.