New York Belediye Başkanı Mamdani, dondurucu soğukta 2. kez yemin etti



New York’un seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde dondurucu soğuk altında gerçekleştirilen geniş katılımlı törenle New York Belediye Binası’nın (City Hall) bahçesinde halkın önünde ikinci kez yemin etti. Hava sıcaklığının hissedilen eksi 13 dereceye kadar düştüğü kentte, on binlerce kişi soğuğa rağmen City Hall çevresini doldurdu. Tören ve sonrasındaki etkinliklerde eski New York Belediye Başkanları Bill de Blasio ve Eric Adams, New York Valisi Kathy Hochul ve çok sayıda siyasi isim kalabalık arasında yer aldı.

Güvenlik önlemleri en üst seviyedeydi

New York’ta son dönemde artan bomba ihbarları nedeniyle yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. City Hall ve çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, alana girişler kontrollü noktalardan sağlandı. Polis helikopterleri havadan denetim yaparken, özel eğitimli ekipler ve dedektör köpekleri de görev aldı. Tören boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyede devam etti. Yemin töreni etkinliği olaysız bir şekilde sona erdi.

Açılış konuşmasını Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez yaptı

Törenin açılış konuşmasını Demokrat Parti Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez yaptı. Ocasio-Cortez, konuşmasında Mamdani’nin 34 yaşında göreve gelmesine dikkat çekerek New York tarihinin en genç belediye başkanı olduğunu vurguladı. Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, açılış töreninde yaptığı konuşmada bugünün "New York Şehri için yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu söyledi. Cortez, "New York, korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik," dedi. Mamdani'nin uygun fiyatlı konutlara odaklanmasını takdir eden Cortez, onun şehrin ilk Müslüman belediye başkanı ve son yarım yüzyılda bu görevi üstlenen ilk göçmen olduğunu belirtti.

Dinlerarası dayanışma mesajı



İmam Halid Latif, New York Şehri İslam Merkezi'nin yönetici direktörü ve New York Şehri Polis Departmanı din görevlisi olarak yaptığı dua sırasında Mamdani ve New York için dua etti. Latif duasında, "Bu makamın insanlara hizmet etmek için var olduğunu, onların üstüne çıkmak için olmadığını asla unutmasın. Birçoğunun asla olamayacağını söylediği şeyi gerçekleştirmek için bir araya gelen herkesi dualarımızda anıyoruz" dedi. Dua sırasında farklı dinlere mensup temsilcilerin imamın arkasında yer alması, törende verilen birlik ve dayanışma mesajını öne çıkardı.

Başsavcı Letitia james’ten destek mesajı

New York Başsavcısı Letitia James, törende yaptığı konuşmada Mamdani’nin genç yaşta elde ettiği başarıya vurgu yaptı. James, Mamdani’nin New York için önemli ve kalıcı hizmetler gerçekleştireceğine olan inancını dile getirerek görev süresi boyunca yanında olacağını ifade etti. New York Başsavcısı Letitia James Mark Levine'ni yemin ettirerek Şehir Mali İşler Müdürü olarak göreve başlattı.

Yemini Bernie Sanders ettirdi

Halk önündeki yemin töreni için sahneye çıkan Demokrat Senatör Bernie Sanders, yemin metnini Mamdani’ye tekrarlattı. Yeni belediye başkanı yemin etmek için elini büyükannesinin Kur'an-ı Kerim'ine koyarken kalabalık "Zohran, Zohran, Zohran" diye tezahürat yaptı. Yemin töreni esnasında gelenek üzere Mamdani'nin eşi Rama Duwaji yanında yer aldı. Sanders'ın Mamdani'ye destek konuşması esnasında, "Zenginlerin ve şirketlerin vergi yükümlülüklerinin adil payını ödemeye başlamalarını talep etmek radikal bir şey değil. Bu tam olarak yapılması gereken doğru şey" dediği sırada kalabalık sık sık "Zenginleri vergilendirin" sloganları attı.

"Belediye artık New Yorkluların yaşamlarını iyileştirmek için gücünü kullanmaktan çekinmeyecek"

Yemin töreninin ardından kalabalığa hitap eden Zohran Mamdani, yönetim anlayışına ilişkin net mesajlar verdi. Mamdani, "Bugünden itibaren geniş kapsamlı ve cesur bir şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz, ancak asla deneme cesaretinden yoksun olmakla suçlanmayacağız. Büyük devlet döneminin sona erdiğini savunanlara şunu söylemek istiyorum; Belediye artık New Yorkluların yaşamlarını iyileştirmek için gücünü kullanmaktan çekinmeyecek" dedi.

İlk gün ‘mahalle partisi’yle kutlandı

Demokratik sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, göreve başlamasının ilk gününü Belediye Binası’nda düzenlenen büyük bir "mahalle partisi" ve açılış etkinliğiyle kutladı. Şehir içi otobüsleri ücretsiz hale getirme vaadiyle çıkış yapan Mamdani, etkinliğe eşi Rama Duwaji ile birlikte taksiyle geldi.

Gece yarısı yemini tarihe geçmişti

34 yaşındaki Zohran Mamdani, gece yarısı halka kapalı ve kullanılmayan Belediye Binası metro istasyonunda Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York tarihinde bu şekilde yemin eden ilk belediye başkanı olmuştu. City Hall bahçesinde gerçekleştirilen bu ikinci ve halka açık törenle birlikte Mamdani, görevine güçlü bir toplumsal destekle resmen başlamış oldu.