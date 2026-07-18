New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu, New York’u ziyaret ederse tutuklanmalı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gelmesi halinde tutuklanması gerektiğine inandığını söyledi.

Mamdani, bu konuda atılabilecek adımlar konusunda belediyenin hukuk birimiyle aktif görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD merkezli New York Times gazetesine konuşan Mamdani’ye, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu’yu tutuklama yönündeki seçim vaadi soruldu.

Bugün yayınlanan röportajında Mamdani, "Netanyahu’nun Lahey’de yargılanması gerektiğine inanıyorum. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan bir savaş suçlusu. Son yıllardaki eylemlerinin yol açtıkları nedeniyle bu görüşü paylaşan çok sayıda insan var" dedi.

Seçim kampanyası sırasında aynı zamanda yasalara uyacağını da vaat ettiğini söyleyen Mamdani, Netanyahu’nun tutuklanmasını sağlamak için aktif bir şekilde çalışacağını ancak bunu yaparken New York’ta yürürlükte olan yasaların dışına çıkamayacağını ifade etti. Mamdani, "New York’ta yasalar bana ne yapma yetkisi veriyorsa onu yapacağım. Bu amaca ulaşmak için kendi yasalarımızı yazmayacağız" dedi.

Mamdani, yasaların hangi adımlara izin verdiği sorusuna ise, bu hususta belediyenin hukuk birimiyle "aktif görüşmeler" yürüttüğü cevabını verdi.

"Her başkan adayının atması gereken ilk adım, mevcut politikamızın nelere yol açtığını kabul etmek"

ABD’nin Gazze ve Filistin politikasının iflas ettiğini savunan Mamdani, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yeniden başkanlığa aday olması halinde onu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna, bunu "Harris’in İsrail’e askeri yardım konusundaki desteğini değiştirmesi halinde yapacağı" cevabını verdi.

Demokrat Partili Mamdani, "Aday olmayı düşünen herkes için ilk adım, bugün gördüklerimiz ve bunları değiştirmek için neler yapılması gerektiği konusunda dürüst olmaktır" dedi.

ABD Kongresi adaylarını desteklerken gözettiği ölçütlerden birinin, "Block the bombs" (Bombaları engelleyin) adlı yasa teklifine destek verilmesi olduğunu ifade eden Mamdani, "Bu teklif, belirli silahların İsrail’e satışını veya devrini kısıtlayacaktı. Bu tutum, bir soykırıma ortak olmaya devam etmeyi reddetmek manasına geliyor" dedi.

ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık destek sağladığına dikkat çeken Mamdani, "Ülkedeki insanların güvenini kazanmak isteyen her başkan adayının atması gereken ilk adım, mevcut politikamızın nelere yol açtığını ve farklı bir politikanın neler doğuracağını kabul etmektir" ifadelerini kullandı.

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, seçim kampanyası sırasında Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere UCM tarafından aranan liderler hakkındaki tutuklama kararlarının uygulanması için New York Polis Teşkilatı’nı görevlendireceğini söylemişti.

ABD’deki federal yasalar, yerel yönetimlerin UCM ile iş birliğini yasa dışı kılıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ABD’de yargı yetkisi bulunmuyor ve ABD’deki federal yasalar, yerel yönetimlerin mahkemeyle iş birliği yapmasını yasa dışı kılıyor. Başka bir federal yasa ise, devlet başkanları dahil, yabancı yetkililerin hapsedilmesini ve görevlerini yerine getirmelerinin engellenmesini yasaklıyor. Hukuk uzmanları, Mamdani’nin Netanyahu’yu tutuklama tehditlerinin hukuki temeli bulunmadığını savunuyor.

Geçtiğimiz yıl New York Valisi Kathy Hochul, New York Belediye Başkanı’nın bunu yapma yetkisi olmadığını söylemişti.

BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere her yıl düzenli olarak New York’a gelen Netanyahu, Mamdani’nin tehditlerinin kendisini toplantıya katılmaktan caydıramayacağını söylemişti.

UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2024 yılı kasım ayında Gazze’de açlığın silah olarak kullanılması ve sivil nüfusa kasıtlı saldırı düzenlenmesi gibi savaş suçlarının yanı sıra cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerden oluşan insanlığa karşı suçlardan Netanyahu’nun cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğuna hükmetmişti. Mahkeme, bu çerçevede Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

O tarihten bu yana Netanyahu sadece ABD ve eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban döneminde İsrail’in en yakın müttefiklerinden biri olan Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirebilmişti.