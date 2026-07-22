New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu'yu tutuklayamayız

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, daha önce yaptığı açıklamaların aksine, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu New York'ta tutuklayamayacaklarını dile getirdi.

Mamdani, X hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" ve Filistin halkına yönelik "korkunç bir soykırımın mimarı" olduğunu ifade etti, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı hakkında tutuklama kararı çıkarmasının bir sebebi olduğunu dile getirdi.

Ancak yaptıkları hukukî incelemelerin, New York Belediyesi olarak Netanyahu'yu tutuklama yetkisine sahip olmadıklarını ortaya koyduğunu aktaran Mamdani, bu yetkinin Washington'da olduğunu belirtti.

Trump yönetimine seslenen Belediye Başkanı, UCM'nin kararını infaz etme çağrısında bulundu. Mamdani ayrıca Netanyahu'nun New York'ta istenmediğini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl kasım ayında belediye başkanı seçilen Mamdani, seçim kampanyası sırasında, göreve gelmesi hâlinde Netanyahu'yu tutuklatacağını dile getirmiş ancak sonrasında daha temkinli açıklamalar yaparak olası bir tutuklama ile ilgili olanakların inceleneceğini belirtmişti.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, son olarak cumartesi günü yayınlanan "New York Times" video podcastında, şehrin hukuk departmanının böyle bir adımı incelediğini söylemiş ve Netanyahu'nun "Lahey'deki UCM'ye ait olduğunu" öne sürmüştü.

ABD ve İsrail UCM'yi tanımıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri için New York'a gitmesi bekleniyor.

Netanyahu hakkında Kasım 2024'ten bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Gazze Şeridi'nde savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama emri bulunuyor. Benyamin Netanyahu ise bu suçlamaları reddediyor.

İsrail gibi, UCM'yi tanımayan Amerika Birleşik Devletleri için söz konusu mahkemenin verdiği kararların bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Trump: Netanyahu ABD'de tutuklanmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Netanyahu'nun ABD topraklarında tutuklanması yönündeki çağrıları kesin bir dille reddetmişti.

Trump bu görüşünü, sosyal medya hesabından pazartesi günü yaptığı açıklamada bir kez daha tekrarlayarak Netanyahu'nun New York'ta "kesinlikle tutuklanmayacağını" söyledi.

Netanyahu geleneksel olarak eylül ayında BM Genel Kurulu için New York'a seyahat ediyor.