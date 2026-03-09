New York Belediye Başkanı Mamdani’ye bombalı suikast girişimi: İki kişi gözaltında

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’ye yönelik suikast girişimi, polis ve FBI'ın ortak müdahalesiyle önlendi.

Yetkililer, Mamdani’nin resmi konutu Gracie Mansion önüne patlayıcı cihaz yerleştirmeye çalışan iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay sırasında Başkan ve eşinin konutlarında bulunmadığı, güvenliklerinin eksiksiz sağlandığı belirtildi.

Anti-Müslüman protesto iddiası

Yetkililer, şüphelilerin cihazları bir "anti-Müslüman" protesto sırasında konut önüne bırakmaya çalıştığını duyurdu. Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda toplam altı kişi gözaltına alındı.

Bunlardan ikisi, patlayıcı cihazlarla bağlantılı olmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan şüpheliler 18 yaşındaki Amir Balat ve 19 yaşındaki Ibrahim Nick olarak kaydedildi.

Uzmanlar patlayıcıları inceliyor

NYPD yetkilileri, olay yerinde bulunan patlayıcı cihazların işlevselliğinin incelendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Sosyal medyada olay “suikast girişimi” olarak paylaşılırken, polis resmi açıklamasında bu tanımı kullanmadı. Uzman ekipler, cihazların gerçek patlayıcı içerip içermediğini ve şüphelilerin bağlantılarını araştırıyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Mamdani ve ailesinin güvenliği sağlanırken, şehir genelinde benzer tehditlere karşı önlemler artırıldı. Yetkililer, polis ve istihbarat birimlerinin koordinasyon içinde çalışarak olası tehditleri önlemeye devam ettiğini vurguladı.

Mamdani, Oğuzhan Uğur'un Mevzular programına katılacak

YouTube’da yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının sunucusu Oğuzhan Uğur, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin programa konuk olacağını açıkladı.

Uğur’un duyurusuna göre Mamdani, programda izleyiciler ve katılımcılar tarafından yöneltilen soruları yanıtlayacak.

Dünya gündemine oturan bir isim

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olarak seçilen Zohran Mamdani, göreve gelmesinin ardından uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Genç yaşına rağmen ABD siyasetinde öne çıkan isimlerden biri olarak gösterilen Mamdani’nin programda hem küresel siyasete hem de yerel yönetim anlayışına dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.