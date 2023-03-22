New York borsası Fed öncesi yatay

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 32.570,19 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.002,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 11.857,50 puana geriledi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken Fed'in bugün açıklanacak kararları öncesi pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak karar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağına işaret eden analistler, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini aktardı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 88 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.