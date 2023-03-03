New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
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Açılışta Dow Jones endeksi, 70 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 0,22 artışla 33.076,33 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artarak 3.998,02 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 11.524,65 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair endişelerle artan tahvil faizleri bir miktar gerilerken, pay piyasaları haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.