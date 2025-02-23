New York-Delhi uçağına bomba ihbarı! Uçak acil iniş yaptı

İtalyan ANSA ajansının haberinde, American Airlines'ın "AA292" sefer sayılı ABD'nin New York kentinden yerel saatle 20.30 (TSİ 04.30) sularında kalkan ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye uçan Boeing 787-9 model uçağının, bugün öğleden sonra Hazar Denizi üzerinde seyrederken bomba ihbarı sebebiyle acil durum sinyali verdiği ve yönünü doğudan batıya Roma'ya çevirdiği belirtildi.

Uçağın, yerel saatle 17.22'de (TSİ 19.22) Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptığı aktarıldı.

Haberde, uçakta 199 yolcu olduğu belirtilirken, iniş öncesinde İtalyan hava sahasına girmesinin ardından American Airlines uçağına İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait iki muharip uçağın da eşlik ettiği kaydedildi.

Rainews24 kanalının haberinde de yolcuların uçaktan tahliye edilmesini takiben bomba imha uzmanlarının uçakta bomba olup olmadığına dair gerekli kontrolleri yapacağı belirtildi.

Haberde, uçağın Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı uyarısı verip, yakınlardaki İstanbul ya da Dubai havalimanları yerine 2,5 saat uzaklıktaki Roma'ya inmesinin "ilginç" olduğu ifade edilirken, durumun o kadar da "acil" olmadığı yorumu yapıldı.

Uçağın, Roma'ya inme kararının ABD'li firmanın tercihi olduğu kaydedildi.