New York metrosunda bir kadını yakarak öldüren cani konuştu: Hatırlamıyorum

New York'ta bir metro yolcusunu diri diri yakarak öldürmekle suçlanan Sebastian Zapeta-Calil, mahkemede olay anını hatırlamadığını ve fazla alkol aldığını ifade etti. 33 yaşındaki Guatemala uyruklu zanlı, Brooklyn'deki mahkemede cinayet ve kundakçılık suçlamalarıyla karşı karşıya.

Alevleri körüklemeye devam etti

Olay, Pazar günü Coney Island-Stillwell Avenue İstasyonu'nda sabit duran bir F treninde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen kurban, trende uyurken Zapeta-Calil tarafından yakılarak öldürüldü. Savcının ifadesine göre, zanlı kurbanı bir çakmakla ateşe verdikten sonra alevleri bir tişörtle körüklemeye devam etti.

"Hatırlamıyorum"

Zapeta-Calil'in polise verdiği ifadede, çok miktarda alkol tükettiğini ve olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi. Guatemala vatandaşı olan zanlının ABD'de yasal statüsünün bulunmadığı ve mahkemede tercüman yardımıyla ifade verdiği bildirildi.

Olayın cinayet olduğu doğrulandı

New York Adli Tıp Kurumu, kurbanın ölüm sebebini "termal yaralanmalar ve duman inhalasyonu" olarak açıklayarak, olayın cinayet olduğunu doğruladı. Ancak, kurbanın kimliği henüz belirlenemedi. Zapeta-Calil, duruşmada savunma yapmazken, kefaletsiz tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma ise cuma günü yapılacak.