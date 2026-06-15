New York Post: Trump, Fransız şaraplarına %100 vergi tehdidinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Paris yönetiminin Amerikalı teknoloji devlerini hedef alan yüzde 3 oranındaki dijital hizmet vergisini kaldırmaması durumunda, Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

The New York Post gazetesinde yayımlanan özel röportaj konuşan Cumhuriyetçi Başkan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a doğrudan uyarıda bulundu.

Trump, "Kendisinden Amerikan şirketlerinden vergi almamasını istedim, eğer alırlarsa Fransa'dan gelen tüm şampanya ve şaraplara yüzde 100 gümrük vergisi uygulamaktan başka seçeneğim kalmaz. Macron'un yapması gereken tek şey bu satış vergisinden kurtulmak, o zaman bu tür bir baskıyla karşılaşmaz" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın en büyük tekil şarap ihracat pazarı konumunda bulunan ABD, Fransız şarap sektörü için yıllık 2 milyar doları aşan bir ihracat hacmi ve kritik bir ekonomik değer temsil ediyor.