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New York-Tel Aviv seferini yapan uçakta bomba ihbarı

ABD'nin New York kentinden kalkan Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra isimsiz bir bomba tehdidi nedeniyle incelemeye alındı.

Haber Merkezi
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New York-Tel Aviv seferini yapan uçakta bomba ihbarı
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İsrail Havalimanları İdaresi, New York’tan kalkan ve Ben Gurion Havalimanı’na inen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlayıcı bir cihaz olduğuna dair isimsiz bir ihbar aldı.

Habere göre, tüm yolcular tahliye edildikten ve uçak hava limanında izole bir alana yönlendirildikten sonra arama yapıldı.

İsrail Havalimanları İdaresi, güvenlik kontrollerinin ardından herhangi bir "olağan dışı bulguya" rastlanmadığını açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre yapılan açıklamada, "Uçak, Ben Gurion Havalimanı güvenlik personeli tarafından kapsamlı bir şekilde incelendi. Operasyonlar normale döndü." ifadelerine yer verildi.

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