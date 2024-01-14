New York Times: CIA, İsrail için Hamas liderlerini takibe aldı

BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nda hakkında soykırım davası açılan İsrail'e Amerikan desteğinin yeni bir boyutu ortaya çıktı. New York Times (NYT), Biden yönetiminin talimatıyla Hamas'ın üst düzey yetkilileri hakkında bilgi toplayıp İsrail'e aktarmakla görevlendirilen bir güç oluşturulduğunu yazdı.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde merkezi istihbarat teşkilatı CIA'in Hamas'ın liderleri hakkında bilgi toplayıp bunları İsrail'e aktardığı belirtildi.

"İsrail'e bilgi toplamak ve aktarmak üzere yeni bir teşkilat görev gücünün kurulduğunu" duyuran habere göre 7 Ekim'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat teşkilatlarına ve Pentagon'a ekibin oluşturulması ve Hamas'ın üst düzey yetkililerine yönelik istihbarat toplanmasının artırılması talimatını verdi.

CIA öncelikli listesinde Hamas liderlerini ikinci sıraya yükseltti

CIA'in öncelik listesinde Hamas 7 Ekim'den önce dördüncü seviyedeydi, dolayısıyla Hamas hakkında istihbarat toplamak için az sayıda kaynak kullanılıyordu. Ancak Sullivan'ın talimatı doğrultusunda CIA'in öncelik listesinde Hamas ikinci seviyeye yükseltildi. Bu da Hamas hakkında istihbarat toplamak için CIA'in daha fazla para ve insan kaynağı kullanması anlamına geliyor.

Biden yönetiminin İsrail'den "askeri harekatını yeniden düzenleyerek olağanüstü sivil kayıplarıyla sonuçlanacak geniş çaplı saldırılardan ziyade Hamas'ın üst düzey isimlerini öldürmesi veya yakalamasını" talep ettiği belirtildi.