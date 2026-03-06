New York Times: İran'da yüzlerce çocuğun öldürüldüğü okula bombayı ABD attı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde, İran'ın güneyindeki Mirab kentinde bir ilkokula atılan bomba sonucu çoğu kız öğrenci ve öğretmen en az 175 kişi öldürüldü.

İran, bombayı saldırgan tarafların attığını belirtirken İsrail ve ABD'den net bir açıklama yapılmadı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'ndaki saldırıyla ilgili soruyu yanıtlayan ABD'li yetkililer, olayın soruşturduğunu söylemekle yetindi.

Ancak The New York Times tarafından toplanan kanıtlar — yeni yayınlanan uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve doğrulanmış videolar — okul binasının, İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından işletilen komşu deniz üssüne yapılan saldırılarla aynı anda gerçekleşen saldırılarla birlikte vurulduğunu ortaya koydu.

"Hürmüz Boğazı saldırısının zamanlamasıyla örtüşüyor"

New York Times'ın (NYT) araştırmasına göre ABD güçlerinin, İran üssünün bulunduğu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki deniz hedeflerine saldırdığına dair resmi açıklamalar, saldırıyı büyük olasılıkla onların gerçekleştirdiğini gösteriyor.

NYT'nin araştırmasına göre görünür silah parçalarının olmaması ve dışardan gelen muhabirlerin olay yerine ulaşamaması, tam olarak ne olduğunu belirlemeyi zorlaştırdı.

Tahran'a bin km uzaklıkta

İlkokul, İran'ın başkenti Tahran'dan yaklaşık bin km uzakta, Hürmüz Boğazı'nın kritik su yolunun yakınında bulunan küçük güney kasabası Minab'da bulunuyor.

Sağlık yetkilileri ve İran devlet medyası, cumartesi günü İran'da çalışma haftasının başlangıcı olduğu için saldırı sırasında çocukların ve öğretmenlerin derslerde olduğunu bildirdi.

Saldırılar, yerel saatle 11:30'dan kısa bir süre sonra sosyal medyada ilk kez bildirildi. Bu paylaşımların yanı sıra saldırıdan bir saat sonra çekilen fotoğraf ve videoların analizi, okulun deniz üssüyle aynı anda vurulduğunu doğruluyor.

Coğrafi konum uzmanları tarafından tespit edilen bir videoda, üs ve okul bölgesinden yükselen birkaç büyük duman bulutu görülüyordu.

Üssün içindeki hasarı ve bunun nedenini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için NYT, Ğlanet Labs adlı sağlayıcıdan yeni uydu görüntüleri sipariş etti. Çarşamba günü çekilen bir görüntü, kronolojiyi doğruluyor.

Görüntüler, okulun yanı sıra en az altı Devrim Muhafızları binasına çok sayıda hassas saldırı yapıldığını gösteriyor. Deniz üssü içindeki dört bina tamamen yıkılmış ve diğer iki binanın çatısının ortasında, bu tür 'hassas saldırılarla' tutarlı çarpma noktaları görülüyor.

"Okul da aynı saldırıların parçası olarak vuruldu"

ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış ve Pentagon'da sivil zararlar konusunda kıdemli danışmanlık yapmış olan ulusal güvenlik analisti Wes J. Bryant, yeni uydu görüntülerini inceleyerek, okul da dahil olmak üzere tüm binaların “kusursuz” hedef saldırıları ile vurulduğu sonucuna vardı.

Trump yönetimini eleştirel yaklaşan Bryant, en olası açıklamanın okulun “yanlış hedef tanımlaması" nedeniyle vurulmuş olduğunu söyledi

Minab da hedefler arasındaydı

Genelkurmay Başkanı Dan Caine, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin o sırada İran'ın güneyinde saldırılar düzenlediğini söyledi. Sunumunda gösterdiği haritada, Minab'ın da dahil olduğu bir bölgenin operasyonun ilk 100 saatinde saldırıların hedefi olduğu görülüyordu, ancak kasabanın adı açıkça belirtilmemişti.

Okul, eskiden deniz üssünün bir parçasıydı

NYT'nin incelediği 2013 tarihli uydu görüntülerine göre, okul eskiden Devrim Muhafızları'nın deniz üssünün bir parçasıydı. Üssün diğer bölgelerinden cumartesi günü vurulan okul binasına giden yollar bulunuyordu. Ancak uydu görüntülerine göre, Eylül 2016'da aynı bina bölündü ve o tarihten beri üsse bağlı değil.

Halka açık tarihi uydu görüntüleri, binanın zamanla eklenen spor sahası ve diğer rekreasyon alanları da dahil olmak üzere bir okulun özelliklerini taşıdığını gösteriyor.

Stanford Üniversitesi İnsan Hakları ve Uluslararası Adalet Merkezi'nde öğretim görevlisi olan eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Beth Van Schaack, “ABD'nin istihbarat kapasitesi göz önüne alındığında, yakınlarda bir okul olduğunu bilmeleri gerekirdi” dedi.

"Bombayı İran'ın attığı iddiası akıl dışı"

Sosyal medyada, okulun vurulmasının nedeninin İran'ın yanlışlıkla ateşlediği bir füze olduğu yönünde iddialar da vardı. Ancak NYT ve görüşlerine başvurduğu analistler, tek bir yanlış ateşlenen füzenin deniz üssündeki birkaç binaya bu kadar hedefli bir hasar veremeyeceğini ifade etti.