New York Times Meydanı'nda silah sesleri
ABD basınındaki habere göre, New York kentindeki Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu.
Amerikan CBS News televizyon kanalının New York Polis Departmanına (NYPD) dayandırdığı habere göre, kentin en işlek noktalarından Times Meydanı'nda silah sesleri yükseldi.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, reşit olmadığı belirtilen bir şüpheliyi gözaltına alırken, olay yerinde bir ateşli silah ele geçirdi.
NYPD yetkilileri, olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmadığını bildirdi.
Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin, olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.