New York Times Meydanı'ndaki kutlamalarda polise palalı saldırı

New York Polis Departmanı Başkomiseri Keechant Sewell, “19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı.” açıklamasını yaptı.

Saldırganın ilk hamleden sonra olay yerinde bulunan iki polise daha vurmaya çalıştığını belirten Sewell, polislerden birinin silahını çekerek saldırganı omuzundan yaralayarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Sewell, saldırının 52. Sokak ile 8. Cadde köşesinde Times Meydanı’ndaki kutlamalara giriş için kurulan güvenlik noktasının dışında gerçekleştiğini kaydetti.

NYPD’nin yanı sıra FBI da saldırı ile ilgili soruşturmaya “terörizm incelemesi” için dahil olurken, FBI New York Ofisi Direktör Yardımcısı Mike Driscoll, "Şimdilik bu olayın tek bir kişinin eylemi olduğuna inanıyoruz." dedi.

İsmi açıklanmayan ve Maine eyaletinden geldiği belirtilen saldırganın sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı, New York’taki kutlamalara sadece polise saldırmak için gelip gelmediğinin araştırıldığı ifade edildi.