New York Times, yapay zeka platformu Perplexity AI’ı mahkemeye verdi

New York Times (NYT) Cuma günü Perplexity AI’ye bir dava açarak, yapay zeka girişiminin üretken yapay zeka ürünlerini güçlendirmek için milyonlarca NYT haberini izinsiz olarak kopyaladığını, dağıttığını ve görüntülediğini ileri sürdü.

Reuters'ın haberine göre üretken yapay zeka araçları agresif bir şekilde rakiplerinden pay kapmaya çalışırken, Perplexity AI çok sayıda hukuki anlaşmazlığın hedefi hâline geldi ve birçok yayıncıdan benzer suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Times ayrıca girişimin üretken yapay zeka ürünlerinin uydurulmuş içerikler oluşturduğunu ve bunları gazetenin tescilli markalarıyla yan yana göstererek yanlış bir şekilde NYT’ye atfettiğini iddia etti.

Gazete, Perplexity’nin iş modelinin, ödeme duvarı arkasındaki makaleler de dahil olmak üzere içerik kazıma ve kopyalamaya dayandığını belirtti.

NYT: Perplexity içeriklerimizi lisanssız şekilde kullanamaz

Oksijen'in aktardığına göre, NYT sözcüsü Graham James bir açıklamada, “Yapay zekanın etik ve sorumlu kullanımına inanmakla birlikte, Perplexity’nin içeriklerimizi lisanssız şekilde kullanarak ürünlerini geliştirmesine ve tanıtmasına kesinlikle itiraz ediyoruz” dedi.

NYT, Perplexity’nin iddia edilen izinsiz içerik kullanımını sürdürmesini engellemek için tazminat, ihtiyati tedbir ve diğer bir takım hukuki çözümleri talep ediyor.

Perplexity, Perşembe günü Chicago Tribune tarafından da dava edilmişti.

Girişimin iletişim direktörü Jesse Dwyer, davaları reddederek bunların yayıncıların gelişen teknolojilere karşı kullandığı, başarıya ulaşmayan bir taktik olduğunu savundu.

Perplexity daha önce temel modelleri eğitmek amacıyla veri kazımadığını, bunun yerine web sayfalarını indekslediğini ve doğrulanabilir kaynak atıfları sunduğunu söylemişti.

New York’un Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan dava, NYT’nin Perplexity’ye 'durdurma ve vazgeçme' bildirimi göndermesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra geldi.

Bu dava, yayıncılar ile teknoloji şirketleri arasında telifli içeriklerin izinsiz kullanımı üzerine süregelen sert mücadelenin son adımı olarak değerlendiriliyor.

Reddit de mahkemeye vermişti

Ekim ayında sosyal medya şirketi Reddit, Perplexity’yi ve üç başka şirketi verilerini yasadışı biçimde kazımakla suçlayarak New York federal mahkemesinde dava açmıştı.

Yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilen San Francisco merkezli girişim, Encyclopedia Britannica’nın yanı sıra Rupert Murdoch’a ait Dow Jones ve New York Post tarafından açılan davalarla da karşı karşıya.

Alexa gibi yapay zeka ürünlerinde içeriklerini Amazon’a lisanslayan NYT, aynı zamanda ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile de hukuki çekişme yaşıyor.

Reuters, geçen yıl birçok yapay zeka şirketinin yayıncıların verilerinin üretken yapay zeka sistemlerinde kullanılmasını engelleyen web standartlarını atlattığını bildirmişti.