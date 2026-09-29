New York Times yöneticisinin ölümü şoke etti: Kayınpederi ve kayınvalidesi tutuklandı

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Otoparkta çok sayıda kurşun yarasıyla bulundu

BBC'de yer alan habere göre polis, The New York Times'ta oyuncu deneyiminden sorumlu direktör olarak görev yapan Jonathan McKinsey'in, San Francisco'nun yaklaşık 56 kilometre batısındaki Dublin kentinde bir otoparkta vurulmuş halde bulunduğunu açıkladı.

McKinsey'in cumartesi öğleden sonra çok sayıda kurşun yarasıyla bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. McKinsey'in ölümünü The New York Times da doğruladı.

Kayınpederi ve kayınvalidesi tutuklandı

Polis, cinayetle bağlantılı olarak McKinsey'in kayınpederi Shouyong Zhang ve kayınvalidesi Shili Chen'i tutukladı. Her ikisi de 77 yaşındaki çift, birinci derece cinayet başta olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya.

Çiftin bir avukatının bulunup bulunmadığı henüz bilinmezken, suçlamalarla resmi olarak karşı karşıya gelmeleri için çarşamba günü mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Görgü tanıkları peş peşe silah sesleri duydu

Olayla ilgili görgü tanıkları, San Francisco'daki KGO-TV'ye yaptıkları açıklamalarda saldırıdan önce peş peşe silah sesleri duyduklarını anlattı.

Görgü tanığı Assad Razawi, olay yerinde McKinsey'i başından ve göğsünden kanlar içinde yerde gördüğünü söyledi. Razawi'nin kızı ise babasının çifti birlikte yürürken gördüğünü, ardından ikilinin olay yerinden sakin şekilde uzaklaştığını aktardı.

Polis birkaç dakika içinde yakaladı

Polisin açıklamasına göre Zhang ve Chen, saldırının ardından bölgeden uzaklaşmadı. Çift, olay yerinden birkaç dakika sonra geçen bir polis memuru tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir görgü tanığı da yaşlı çiftin saldırının ardından bölgede kaldığını belirtti.

Cinayetin nedeni henüz açıklanmadı

McKinsey'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer cinayetin nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Santa Rita Hapishanesi'nde tutulan Zhang ve Chen hakkında birinci derece cinayetin yanı sıra suç işlemek amacıyla komplo kurmak, ağır ihmal sonucu kasten ateşli silah kullanmak ve çocuğu tehlikeye atmak suçlamaları bulunuyor.