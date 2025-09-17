New York Times'dan Trump'a misilleme: Korkmuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "iftira" içeren haberler yaptığı iddiasıyla New York Times gazetesi ve medya kurumunun dört çalışanı hakkında 15 milyar dolar tazminat talebiyle dava açtı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden liberal çizgideki New York Times ise iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, suçlamayı reddetti.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan gazete sözcüsü, "Davanın herhangi bir meşru dayanağı bulunmuyor, bu bağımsız haberciliği baskı altına almayı ve engellemeyi amaçlayan bir girişim" değerlendirmesini yaptı.

"New York Times'ın bu sindirme taktiklerinden korkmayacağını" vurgulayan sözcü, korkusuzca araştırmalar yapmayı sürdüreceklerini, Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda sorular sorarak, anayasa ile güvence altına alınan gazetecilik hakları için mücadele edeceklerini söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, New York Times'ın sahibi Arthur Gregg Sulzberger, gazete çalışanlarına yazdığı bir mektupta Trump'ın açtığı davanın ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirtti, ancak yine de Başkan Trump'ın basına karşı yürüttüğü kampanyaların sayısının artmasından endişe duyulması gerektiğini kaydetti.

Trump'tan New York Times'a ağır suçlamalar

Trump, New York Times'ı 2024 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde kendisi hakkında "kasten ve kötü niyetle karalayan ve iftira içeren" haberler yapmakla suçluyor. Gazete hakkında 15 milyar dolar (yaklaşık 12,8 milyar euro) tazminat davası açan Trump, 85 sayfalık dava dilekçesini hafta başında Florida Eyalet Mahkemesi'ne sundu.

Trump, Pazartesi akşamı sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada da New York Times'a yönelik ağır suçlamalar yöneltti. New York Times'ın ülke tarihindeki "en kötü ve en yozlaşmış" gazetelerden biri olduğunu öne süren Trump, gazetenin Demokrat Parti'deki "radikal solcuların sesi" olduğunu savundu. New York Times'ı yıllardır kendisi, ailesi, şirketi, "Amerika'yı yeniden büyük yap" (Make America Great Again-MAGA) hareketi ve tüm ülke hakkında "yalanlar" yaymakla suçlayan Trump, "Uzun süre New York Times'ın özgürce yalan söylemesine, karalamasına, iftira atmasına izin verildi, ancak buna artık son veriliyor. Şimdi" ifadelerini kullandı.

Trump, New York Times'ın yanı sıra dört gazeteci ve Trump hakkında bir kitap yayımlayan Penguin Random Yayınevi hakkında da dava açtı. Penguin Random Yayınevi de iddiaları asılsız olarak nitelendirerek, suçlamaları reddetti.

Dava konusu olan haberler

New York Times son zamanlarda kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 2019 yılında hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile Trump arasındaki arkadaşlığa dair haberlerle dikkati çekiyor.

Ancak 15 milyar dolarlık tazminat davasına konu olan haberler Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimi öncesinde yayımlanmıştı. Haberlerden birinde Trump'ın babasının servetini nasıl harcadığı anlatılıyordu. Bir diğer haberde ise Trump'ın eski Genel Sekreteri John Kelly'nin Trump'ın seçimi kazanması halinde ABD'yi "bir diktatör gibi yöneteceği" yönündeki ifadeleri yer alıyordu.

New York Times, seçimler öncesinde okuyucularına Demokratların adayı Kamala Harris'e oy verme tavsiyesinde bulunmuştu. ABD'de gazetelerin seçimler öncesinde bir aday lehine tavsiyede bulması olağan bir durum.

Trump daha önce de CBS ve ABC televizyonlarının aralarında olduğu yayın kuruluşlarına milyarca dolarlık tazminat davaları açmıştı.