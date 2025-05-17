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New York Üniversitesi, Gazze soykırımını eleştiren öğrencinin diplomasını vermedi

ABD'de, New York Üniversitesi (NYU), mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan soykırımı eleştiren Logan Rozos adlı öğrencinin diplomasını vermedi.

Haber Merkezi
AA
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New York Üniversitesi, Gazze soykırımını eleştiren öğrencinin diplomasını vermedi
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NYU Sözcüsü John Beckman, okulun internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Rozos'u "kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini" ifade etmekle suçladı.

"Rozos'un mezuniyet konuşmasını şiddetle kınıyoruz"

Beckman, Rozos'un mezuniyet konuşmasını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, öğrencinin "üniversite kurallarına uyma taahhüdünü ihlal ettiğini" ve üniversitenin kendisine karşı başlattığı disiplin işlemleri sürecinde diplomasının geri çekileceğini bildirdi.

Rozos'un disiplin süreci sona erene kadar diplomasının verilmeyeceği ve resmi olarak mezun sayılmayacağı ifade edildi.

24 yaşındaki Rozos, dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde yaptığı yaklaşık 2,5 dakikalık konuşmada, Gazze'deki saldırıları eleştirmiş ve "Filistin'de şu anda gerçekleşenlerin vahşet olarak kabul edilmesi" gerektiğini söylemişti.

Rozos, "Şu anda gerçekleşen soykırımın siyasi ve askeri olarak ABD tarafından desteklendiğini" belirterek, "Bu soykırıma ortak olmayı reddediyor ve bu vahşetin ahlaki yarasını hisseden tüm insanlar adına konuşmayı umuyorum." demişti.

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