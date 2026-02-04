New York'ta dondurucu soğuk nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti

  1. Ekonomim
ABD'nin New York kentinde yoğun kar fırtınası ve dondurucu soğuk nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de etkisini sürdüren aşırı soğuklar ve yoğun kar fırtınasında can kaybı artıyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, dondurucu soğuklar sırasında 13 kişinin hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti. Mamdani ayrıca 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ancak kesin ölüm nedenlerinin henüz netleşmediğini aktardı.

Kentte hava sıcaklığının 10 günden fazla süredir sıfırın altında seyrettiğini belirten Mamdani, "Şehrimizde hava sıcaklığının art arda sıfırın altında seyrettiği en uzun dönemin ortasında olabiliriz" dedi. Mamdani, evsizlerin barınma merkezlerine geçmeleri konusunda uyardı.

New York'ta dondurucu soğuklar nedeniyle 19 Ocak'tan beri "Mavi Kod" ilan edilmiş durumda. Mavi Kod, sıcaklıkların 0 dereceye düşmesi durumunda savunmasız kişilerin hayati risk teşkil eden soğuktan korumak için devreye sokulan bir acil durum prosedürü olarak biliniyor.

