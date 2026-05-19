New York’ta grev kapıdaydı: Dev maaş anlaşması geldi

Yaklaşan Dünya Kupası organizasyonu ve ABD’nin 250. yıl kutlamaları öncesinde New York’taki otel çalışanları ile işverenler arasında kritik toplu iş sözleşmesi anlaşması sağlandı.

Anlaşma sayesinde şehirdeki otellerde çalışan kat görevlilerinin yıllık brüt gelirinin 100 bin doların üzerine çıkması bekleniyor.

Saatlik ücretler 61 doların üzerine çıkacak

Sendika yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şehirde faaliyet gösteren yaklaşık 250 otelin sahipleri ile Otel ve Kumarhane İşçileri Sendikası arasında 2034 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşme üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Yeni anlaşmaya göre New York’taki otel çalışanlarının saatlik ücretleri mevcut yaklaşık 40 dolar seviyesinden 61 doların üzerine yükselecek.

Ayrıca 27 bin sendika üyesi ve ailelerinin sağlık sigortası giderlerinin tamamının işverenler tarafından karşılanmaya devam edeceği belirtildi.

Grev ihtimali gündemdeydi

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde sendika tarafı grev seçeneğini gündeme getirmişti.

Özellikle Dünya Kupası ve ABD’nin 250. yıl etkinlikleri nedeniyle şehirde büyük turist yoğunluğu beklenirken, olası bir grevin turizm ve konaklama sektörünü ciddi şekilde etkileyebileceği değerlendiriliyordu.

Otel ve Kumarhane İşçileri Sendikası Başkanı Rich Maroko, sözleşme sürecinde önceliklerinin ücret artışları olduğunu söyledi.

Maroko, yaşam maliyetlerindeki hızlı yükseliş nedeniyle çalışanların gelirlerinde güçlü artış talep ettiklerini ifade etti.

Anlaşmanın perşembe günü sendika üyelerinin onayına sunulacağı belirtildi.