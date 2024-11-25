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New York’ta ‘Manhattanhenge’ büyüledi!

ABD'nin New York kentinde ‘Manhattanhenge’ olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından doğuşu, güzel görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi
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New York’ta ‘Manhattanhenge’ büyüledi!
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New York’ta yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından doğusu nefesleri kesti.

Binlerce Amerikalı `Manhattanhenge` sırasında gün doğumunu yakalamak için kameralarıyla ünlü bölgede çekim yaptı. 

Amerika'da yılda sadece 4 kez meydana gelen New Yorklulara adeta doğanın hediyesi gibi görülen efsane manzaraya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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