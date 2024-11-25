New York’ta ‘Manhattanhenge’ büyüledi!
ABD'nin New York kentinde ‘Manhattanhenge’ olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından doğuşu, güzel görüntüler oluşturdu.
New York’ta yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından doğusu nefesleri kesti.
Binlerce Amerikalı `Manhattanhenge` sırasında gün doğumunu yakalamak için kameralarıyla ünlü bölgede çekim yaptı.
Amerika'da yılda sadece 4 kez meydana gelen New Yorklulara adeta doğanın hediyesi gibi görülen efsane manzaraya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.