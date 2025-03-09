New York’ta orman yangınları kontrolden çıktı: Olağanüstü hal ilan edildi

Long Island’ın doğusunda Hamptons bölgesinde çıkan dört büyük orman yangını, bölge sakinlerini paniğe sevk etti.

New York Valisi Kathy Hochul, yangınların kontrol altına alınamaması üzerine olağanüstü hal ilan etti. Yangınların Center Moriches, East Moriches, Eastport ve Westhampton bölgelerini etkilediği ve bazı evlerin tamamen yandığı bildirildi.

Yangın nasıl başladı?

Yetkililer, yangınların ilk olarak Sunrise Otoyolu'nda bir aracın alev almasıyla başladığını ve sert rüzgarların alevleri hızla yayarak kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti.

New York Times'ın haberine göre yangınlar Hamptons'a giden ana yolu kapattı ve bölgedeki birçok evin tahliye edilmesine yol açtı.

Vali Hochul, "Yangın birkaç günlük bir olay olabilir" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Eyalet yönetimi, bölgeye 100.000 N95 maskesi gönderirken, dört Blackhawk helikopterinin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklandı.

Bölgedeki dumanın gökyüzünü siyaha çevirdiğini belirten bir sakin, "Bu bir felaket. Alevler 100 fitten yüksek, siyah duman her yeri kapladı" dedi.

Yangında bir itfaiyecinin yüzünde ikinci derece yanık oluştuğu ve tedavi altına alındığı paylaşıldı.

Tahliye kararı alındı

Yetkililer, yangınların 2 mil uzunluğunda ve 2,5 mil genişliğinde bir alanı etkilediğini ve şu ana kadar yalnızca yüzde 50’sinin kontrol altına alındığını açıkladı. Sunrise Otoyolu’nda birçok yol kapatılırken, Francis S. Gabreski Havaalanı çevresinde başka yangınların da başladığı aktarıldı.

1995'teki Sunrise Yangını sonrası bölge en büyük yangın tehlikesiyle karşı karşıya. O dönem 4.500 dönüm çamlık alan kül olmuş, birçok ev yanmıştı. Yangınların, o felaketten bile daha büyük bir yıkıma yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Hochul, "Bu olayın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Elimizdeki kontrol devam etmeyebilir. Bölgede yaşayan herkesin güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları ve duman solunumuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangınla mücadele eden 40'tan fazla itfaiye biriminin alevlerle savaşı sürüyor.