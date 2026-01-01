New York’ta tarihi an: Zohran Mamdani Kur’an-ı Kerim’e el basarak göreve başladı

New York’ta Eric Adams’ın görevden çekilmesinin ardından merakla beklenen belediye başkanlığı sürecinde geri sayım sona erdi.

Kente yeni bir dönem vaat eden Zohran Mamdani, göreve başlamasını simgeleyen ilk yeminini sıra dışı ve güçlü bir sembolizme sahip mekanda Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak gerçekleştirdi.

Yemin töreni, New York’un ilk metro hattının bir parçası olan ve 1904 yılında hizmete açıldıktan sonra 1945’te yolcu taşımacılığına kapatılan Old City Hall metro istasyonunda yapıldı.

Günümüzde yalnızca 6 numaralı metro hattı için dönüş noktası olarak kullanılan istasyon, halka kapalı olması nedeniyle özel izinle törene ev sahipliği yaptı.

Mamdani’nin yeminini, New York Başsavcısı Letitia James ettirdi.

Zohran Mamdani, tören öncesinde yaptığı açıklamalarında bu tarihi mekanı tercih etmesinin nedenini New York’un "büyük hedeflerle kurulan geçmişine" vurgu yapmak olarak açıkladı.

Mamdani, yeni yıl ile birlikte milyonlarca New Yorkluyu kapsayan "yeni bir fırsatlar dönemine" girildiğini belirterek, bu sürecin sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Halka açık ikinci resmi tören düzenlenecek

Gece yarısından hemen sonra yapılan bu kapalı törenin ardından, Mamdani yaklaşık 13 saat sonra ikinci ve resmi yemin töreni için yeniden kamuoyunun karşısına çıkacak.

Halka açık olarak düzenlenecek bu tören, New York Belediye Binası’nın yanında bulunan City Hall Park çevresinde gerçekleştirilecek.

Yetkililer, törene 40 binden fazla kişinin katılmasını bekliyor. İkinci resmi törende Mamdani’ye, ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Bernie Sanders eşlik edecek.

Yeni belediye başkanı, on binlerce kişinin katılımıyla bir kez daha yemin ederek görevi resmen devralacak.

1 Ocak programı bununla da sınırlı kalmayacak. Mamdani, aynı günün akşamında New York sokaklarına yayılacak geniş katılımlı bir "sokak partisi" düzenleyecek.

Etkinlik, Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in konuşmasıyla başlayacak.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte göreve başlayan Zohran Mamdani, hem seçtiği sembolik mekan hem de geniş katılımlı törenlerle New York’ta yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.