  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
Takip Et

New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı

ABD'de araçlar için "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması New York'ta başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
Takip Et

New York Times gazetesinin haberine göre, trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla New York'ta yeni bir uygulamaya geçildi.

Vatandaşlar günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda

Bu uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda. Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeme yapacak.

"Trafik yoğunluğu ücreti"nin 2028'e kadar 12 dolara, 2031'e kadar 15 dolara çıkarılması planlanıyor. Bu uygulamayla toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.

Kandilli duyurdu: Erzincan'da depremKandilli duyurdu: Erzincan'da depremGündem

 

SGK borcu olan belediyeler mercek altına alındı: En fazla borcu olan belediye hangisi?SGK borcu olan belediyeler mercek altına alındı: En fazla borcu olan belediye hangisi?Ekonomi

 

Dünya
Mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara satıldı
Mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara satıldı
Almanya adım atıyor: Suriyelilerin sığınma talepleri iptal edilecek!
Almanya adım atıyor: Suriyelilerin sığınma talepleri iptal edilecek!
Yunanistan eski Başbakanı Kostas Simitis öldü
Yunanistan eski Başbakanı Kostas Simitis öldü
Suriye'de tarihi atama: Suveyda’ya ilk kadın vali
Suriye'de tarihi atama: Suveyda’ya ilk kadın vali
Rusya: Ukrayna’nın topraklarımıza saldırısında 66 İHA’yı düşürdük
Rusya: Ukrayna’nın topraklarımıza saldırısında 66 İHA’yı düşürdük
ABD'de bir rapçi, podcast yayınında yanlışlıkla kendini vurdu
ABD'de bir rapçi, podcast yayınında yanlışlıkla kendini vurdu