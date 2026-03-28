New York'ta Trump karşıtları sokakta

ABD genelinde düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) gösterileri kapsamında New York eyaletinin Syracuse kentinde bir araya gelen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimini protesto etti.ABD genelinde "No Kings" (Krallara Hayır) adı altında Donald Trump yönetimine karşı protestolar düzenleniyor.

Gazze ve İran için sloganlar atıldı

New York eyaletindeki Syracuse kentindeki gösteride Trump karşıtları sokakları ve ana yolların etrafını doldururken, bazı sürücüler korna çalarak kalabalığa destek verdi. Ellerinde Trump karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar ve İran'a yönelik politikaları eleştiren dövizler de açtı.

Akaryakıt, ICE ve Epstein vurguları

Artan akaryakıt fiyatlarını protesto eden eylemciler, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerine ve göçmenlik yasalarına yönelik sloganlar attı. Pankartlarda ise "ICE'a hayır" ve "Faşizme direnin" gibi ifadeler yer aldı. Bazı göstericiler, uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran ve cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile Trump yönetimi arasındaki bağlantıları da eleştiren sloganlar attı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen protestolara 5 milyondan fazla kişi katılmıştı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Trump'ın doğum günü ve ABD ordusunun 250. yıl geçit töreniyle aynı tarihlere denk gelen "Krallara Hayır" protestolarına 5 milyondan fazla kişi katılmıştı. Organizatörler, Trump yönetiminin giderek "daha otoriter bir çizgiye kaydığını" belirtmiş, göçmenlerin bulunduğu bölgelerdeki ICE baskınları ve askeri konuşlandırmaların "sivil özgürlüklere doğrudan tehdit oluşturduğunu" dile getirmişti.