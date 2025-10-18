New York'ta Trump'a "Krallara Hayır" protestosu

50 eyalette ve 2 bin 500’den fazla şehirde eş zamanlı yürüyüşler düzenlendi.

ABD’de ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi. "No Kings" (Krallara Hayır) adıyla gerçekleştirilen gösterilere, New York’tan başkent Washington’a, Boston’dan Chicago’ya kadar birçok büyük kentte geniş katılım sağlandı. Protestocular "Krallara hayır", "Milyarderlerden önce halk" ve "Faşist hainlere karşı koyun" yazılı pankartlar taşıdı. New York’taki ünlü Times Meydanı’nda megafonlarla slogan atan kalabalık, "Demokrasi böyle bir şey", "Nefret yok, korku yok, göçmenler burada hoş karşılanır" ve "(Trump) Şimdi gitmen gerek" sesleriyle yürüyüşe geçti.

New York’taki gösterilerde şiddet olayı yaşanmadı



Protesto yürüyüşü sırasında New York Polis Departmanı'ndan (NYPD), yüzlerce polis memurunu görevlendirerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Manhattan ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yürüyüş boyunca herhangi bir taşkınlık ya da şiddet olayı yaşanmadı. Protestocular, güvenlik güçlerinin gözetiminde olaysız şekilde dağıldı.

"No Kings" hareketinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Trump yönetiminin ülke genelinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yetkilileri aracılığıyla göçmen karşıtı faaliyetler gerçekleştirdiği vurgulandı. Açıklamada, maskeli ajanların göçmen aileleri hedef aldığı belirtilerek, "Başkan, yönetiminin mutlak olduğunu düşünüyor. Ancak Amerika’da krallarımız yok. Kaosa, yolsuzluğa ve zulme karşı geri adım atmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Gösterilerde ABD hükümetinin kapalı olmasının etkisi

Gösteriler, ABD federal hükümetinin kapalı bulunduğu ve Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığının sürdüğü bir dönemde düzenlendi. Protestocular, ekonomik krizin ve yönetim tıkanıklığının sorumlusu olarak Beyaz Saray’ı ve Cumhuriyetçi Parti’yi suçladı.

Haziran’da bir "Krallara Hayır" gösterisi daha düzenlenmişti

Haziran ayında, Trump’ın doğum günü ve ABD ordusunun 250. yıl geçit töreniyle aynı tarihlere denk gelen bir başka "No Kings" protestolarına 5 milyondan fazla kişi katılmıştı. Organizatörler, aradan geçen aylarda Trump yönetiminin "daha otoriter bir çizgiye kaydığını" belirterek, ICE baskınları ve askeri konuşlandırmaların "sivil özgürlüklere doğrudan tehdit oluşturduğunu" savundu.

Avrupa başkentlerinde de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi

Avrupa’da çeşitli şehirlerde de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi. Londra, Madrid, Berlin, Stockholm ve Roma’da ABD Büyükelçiliklerinin önünde toplanan gruplar, "Amerika’yı tekrar aklı başında yapın" ve "Kendi halkına savaş açmayı bırak" pankartlarıyla ABD yönetimini protesto etti. Organizatörler, bu hafta sonu düzenlenen küresel gösterilerin, "demokrasiye sahip çıkma çağrısı" olduğunu belirterek, "Trump bir lider gibi değil, bir kral gibi davranıyor" açıklamasında bulundu.