New York'ta Türkiye iddiaları soruldu: FBI soruşturmasını haklı buldular

New York eyaletindeki Marist College’ın yaptığı son ankete göre, New Yorklular'ın yüzde 72’si Belediye Başkanı Adams'ın 2021 belediye başkanlığı kampanyasının Türkiye ile ilişkilerinde yanlış bir şey yaptığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 33’ü, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) New York Belediye Başkanı Adams’ın Türkiye ile çıkar ilişkilerinin araştırıldığı soruşmada mutlaka suç işleyip, yasadışı bir şey yaptığı görüşünde.

Ankete katılanların yüzde 39'uysa Adams’ın soruşturulan Türkiye bağlantısıyla ilgili bir suç işlemese de etik olmayan bir şey yaptığı görüşünde.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 18’i, Adams’ın soruşturulan Türkiye ile çıkar bağlantılarıyla ilgili yanlış bir şey yapmadığını söylüyor. Katılımcıların yüzde 10’u, Adams soruşmasıyla ilgili herhangi bir düşüncesi olmadığını ifade ediyor.

Son ankete göre New Yorklular'ın yarısından fazlası (yüzde 54), Belediye Başkanı Adams’ın kentteki görev yapma şeklini ve yaptığı işleri beğenmiyor. Adams’ın kentle ilgili çalışmalarını destekleyerek beğenenlerin oranıysa yüzde 15 oranında.

New York sakinlerinin yüzde 37’si yüzde Adams'ın iş yapma şeklini onaylamazken, yüzde 9’u ise fikir belirtmiyor.

"FBI'ın soruşturması kabul edilemez"

VOA Türkçe'nin derlediği habere göre, Eski New York Valisi David Paterson, 2021 kampanyası sırasında bağış toplamayla ilgili federal soruşturma sırasında Belediye Başkanı Eric Adams'ı savundu ve FBI'ın eylemlerini ‘kabul edilemez’ şeklinde nitelendirdi.

Paterson, dün WABC 770 Radyosu'nda katıldığı bir programda, FBI'ın sığınmacı krizine çözüm bulmak ve sorunları çözmek için daha fazla federal yardım sağlanması amacıyla Washington DC'de bulunan Adams'ın, yardımcılarının evlerine baskın yapma kararı aldığını, mobil cihazlarına el koyduğunu belirterek, "Yapılan uygulama çok sıradışı görünüyor" dedi.

Paterson, “Belediye Başkanı Adams’ın, kentte çok büyük krize neden olan sığınmacıların durumu hakkında Beyaz Saray'la konuşmak için Washington'a gittiği gün bağış toplayan yardımcılarını evine giderek rahatsız ediyorlar. Daha sonra bir etkinlikte karşılaştıkları Adams’tan korumalarının çekilmesini isteyip, arabasını binerek, cep telefonlarına ve elektronik ekipmanlarına el koyuyorlar. Bu alışılmadık bir tutum” dedi.

Eski Vali Paterson, radyo sunucusunun Adams'ın 2021 yılında Brooklyn bölgesinde belediye başkanıyken, New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) komisyon üyesinden Türk Konsolosluğu binasının açılışıyla ilgili gecikmeleri incelemesini istemesiyle ilgili sorusunu, “Adams’ın Brooklyn Belediye Başkanlığı döneminde İtfaiye Teşkilatı'ndan Türk Konsolosluğu'nun inşaat onayını incelemesini istediğini söylüyorlar. Belki de bunu yapmıştır. Bu bir suç değil" şeklinde yanıtladı.