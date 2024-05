New York'u Dublin'e bağlayan 'portal' açıldı

Takip Et

Birbirlerine 5 bin kilometre uzaklıktaki New York ve Dublin kentlerini, canlı yayın yoluyla bağlayan ve Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys tarafından yapılan 'The Portal' isimli heykelin kurulumu yapıldı. ABD'nin New York şehri ile İrlanda'nın başkenti Dublin'i birbirine bağlandı

New York'taki portal Beşinci Cadde'deki Flatiron Binası'nın önünde, Dublin'deki portal ise O'Connell Caddesi'nde açıldı. 7 gün 24 saat canlı yayının süreceğini aktaran sanatçı Gylys, "Tüm sınırların, tüm etiketlerin üzerinde, insanları yeniden bağlantı kurmaya davet edecek, filtresiz bir buluşma sağlıyoruz" dedi. Portalların, önümüzdeki altı ay boyunca açık kalacağı belirtildi.