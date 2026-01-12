NHK: Japonya, şubat ayında erken seçim olasılığıyla parlamentoyu feshetmeyi planlıyor

Bu, Japon medyasında hafta sonu çıkan haberlerin ardından geldi; haberlere göre LDP, iktidar koalisyonunu istikrara kavuşturmak için Başbakan Sanae Takaichi'nin yüksek onay oranlarından yararlanmayı hedefliyordu.

Nikkei anketi: Takaichi’ye destek yüzde 75’e çıktı

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre NHK, Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın her ildeki seçim kuruluna olası genel seçimlere hazırlanmaları talimatını verdiğini söyledi.

Nikkei anketine göre Takaichi'nin destek oranları tarihi bir seviye olan yüzde 75'e ulaştı ve bu, yüzde 70'in üzerinde oranların üçüncü ay üst üste görüldüğü anlamına geliyor.

Eğer Şubat ayında erken seçim çağrısı yapılırsa, bu Takaichi'nin başbakanlık görevine başlamasının üzerinden yaklaşık dört ay geçmiş olacak ve LDP'nin küçük koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi ile birlikte gireceği ilk seçim olacak.

LDP ve JIP, Temsilciler Meclisi'nde 230 sandalyeye sahip ve üç bağımsız üyenin katılımıyla iktidar koalisyonu, 465 sandalyeli mecliste az bir çoğunluğa sahip.

Ancak koalisyon, Japonya'nın Üst Meclisi'nde azınlıkta olup, 250 sandalyenin sadece 119'una sahip.