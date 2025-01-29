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Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu

ABD'nin New York eyaletindeki ünlü Niagara Şelaleleri'nde meydana gelen kısmi donma havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
AA
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Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu
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ABD’nin doğu kesimlerini etkisi altına alan aşırı soğuklar, Kuzey Amerika'nın doğusunda, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri'nin üzerinde bulunan Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı.

Niagara Şelaleleri kısmen dondu

Yarım dakikada 168.000 metreküp su akan şelalenin akışı devam etse de, kenarlarında ve çevresindeki kayalıklarda buz kütleleri oluştu.

Turistlerin ilgisini çeken manzara dron ile görüntülendi.

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