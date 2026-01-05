Nicolas Maduro'yu, Julian Assange'ın avukatı savunacak

Vnezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bugün New York'ta görülecek duruşmasında hâlihazırda Julian Assange’ı da temsil eden ve geçen yaz Assange’ın savunma anlaşması ile serbest bırakılmasını sağlayan anlaşmayı müzakere eden deneyimli ABD’li ceza avukatı Barry Pollack tarafından temsil edilecek.

Houston merkezli beyaz yaka suçları avukatı ve eski Adalet Bakanlığı savcısı Mark Donnelly ise mahkemeye, Maduro’nun eşi Cilia Flores’i temsil edeceğini bildirdi. Donnelly’nin firmasının biyografisinde İspanyolca konuştuğu belirtiliyor.