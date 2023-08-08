Nijer'de cunta yeni başbakan atadı
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta başbakanlık görevine Lamine Zeine'yi getirdi.
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Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Zeine'nin, CNSP lideri General Abdurrahmane Tchiani tarafından başbakan olarak atandığını duyurdu.
Ülkesinde tanınan bir ekonomist olan 58 yaşındaki Zeine 2002'den 2010'a kadar Finans Bakanlığı yapmıştı.
Zeine, son olarak Afrika Kalkınma Bankasının Çad temsilcisi olarak görev yapıyordu.