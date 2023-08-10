Nijer'deki darbe sonrası ECOWAS'tan ikinci toplantı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan darbe gündemiyle ikinci kez toplandı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda Nijer'deki darbe gündemiyle ikinci kez yapılan olağanüstü ECOWAS Zirvesi'nde, topluluğa üye bazı ülkelerin devlet başkanları, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Zirveye Nijer'den de Muhammed Bazum yönetiminin Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou katıldı.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, açılışta yaptığı konuşmada, Nijer'deki darbeye ilişkin düzenledikleri ilk olağanüstü zirvede verdikleri taahhütleri temel alarak, derin bir aciliyet duygusu ve kesin bir kararlılıkla yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

ECOWAS'ın, Nijer'deki cuntayı meşru hükümeti devirme kararından vazgeçmeye çağırdığını anımsatan Tinubu, "Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için bir katalizör görevi göreceği umuduyla yaptırımlar uygulamaya başladık. Ne yazık ki ilk zirvede verdiğimiz 7 günlük ültimatom arzu edilen sonucu vermedi." dedi.

Tinubu, bugünkü zirvenin, bir önceki zirveden bu yana kaydedilen ilerlemenin titizlikle gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, şunlar kaydetti:

"Bu zirve attığımız adımların sonuç verip vermediğini değerlendirmek ve karşılaştığımız bazı zorlukları tespit etmek için çok önemli. Ancak bu kapsamlı değerlendirme sayesinde Nijer'de kalıcı barış, istikrar ve refaha yönelik sürdürülebilir bir yolu hep birlikte çizebiliriz."

Tinubu, demokrasi, insan hakları ve Nijer halkının refahı konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ederek yaklaşımlarının temelini diplomatik müzakereler ve diyaloğun oluşturmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Darbe liderleri de dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla ciddi görüşmeler yaparak onları, iktidarı bırakmaya ve Cumhurbaşkanı Bazum'u yeniden göreve getirmeye ikna etmeleri gerektiğini vurgulayan Tinubu, Nijer'de anayasal yönetime hızlı bir şekilde geri dönülmesini sağlamak için tüm müzakere yollarına başvurmanın görevleri olduğunu sözlerine ekledi.