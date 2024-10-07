Nijerya ekonomisinde yeni dönem: Artık yerel para birimiyle satacak

Nijerya Maliye Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Mohammed Manga, yaptığı yazılı açıklamada, Federal Yürütme Konseyi'nin (FEC) talimatıyla ham petrolün artık yerel para birimi naira ile satışına başlandığını duyurdu. Manga, bu stratejik adımın Nijerya ekonomisi üzerinde kalıcı bir etki yaratmasını, büyümeyi, istikrarı ve kendi kendine yeterliliği artırmasını beklediklerini ifade etti.

Manga, ülkenin küresel piyasaların karmaşık yapısında yoluna devam ettiğini ve bu stratejik hamlenin Nijerya'nın gelecekteki başarısı için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti. Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervlerinin yaklaşık 37 milyar varil olduğunu ve bu miktarın dünya rezervlerinin %3,1'ine denk geldiğini vurguladı.

Ham petrol üretiminde dünyada ilk 15 ülke arasında yer alan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olup, petrol ihracatında ise 6. sırada bulunuyor.