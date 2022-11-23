Nijerya, kuzeyde ilk ticari petrol ve gaz üretimine başladı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin kuzeyindeki Bauchi-Gombe eyaletlerindeki Kolmani Nehri'nde keşfedilen ham petrol ve gaz yataklarının değerlendirilmesi için kurulan tesisin açılışını yaptı.

Buhari, açılışta yaptığı konuşmada, Kolmani Nehri'ndeki petrol arama çalışmalarının halihazırda 3 milyar doları aşkın doğrudan yabancı yatırımı çektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Buhari, Bu petrol üretiminin Nijerya'nın servetini ve kazancını artıracağını söyledi.

Enerji uzmanlara göre, Kolmani Nehri'ndeki petrol sahası, günde yaklaşık 50 bin varil ham petrol üretmeye başlayacak ve bir milyar varilden fazla ham petrol rezervine sahip olacak.